Школьник на велосипеде попал в ДТП с автобусом в Петергофе

Поздно вечером 16 июля в пригороде Петербурга, в Петергофе, на пересечении Санкт-Петербургского проспекта и улицы Блан-Менильской, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного ученика и пассажирского автобуса.
В результате столкновения 13-летний подросток, катавшийся на велосипеде, получил серьёзные травмы и был доставлен в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии. Мальчику понадобилась медицинская помощь из-за закрытой черепно-мозговой травмы, раны в области затылка и брюшной полости, а также перелома предплечья.
Водителю автобуса, который участвовал в происшествии, уже приходилось отвечать за нарушение ПДД в 2025 году.
Ранее мы сообщили о том, что подросток утонул на необорудованном пляже в Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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