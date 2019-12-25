Школьник на велосипеде попал в ДТП с автобусом в Петергофе

Мальчику понадобилась медицинская помощь из-за закрытой черепно-мозговой травмы, раны в области затылка и брюшной полости, а также перелома предплечья.​

Поздно вечером 16 июля в пригороде Петербурга, в Петергофе, на пересечении Санкт-Петербургского проспекта и улицы Блан-Менильской, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного ученика и пассажирского автобуса.

В результате столкновения 13-летний подросток, катавшийся на велосипеде, получил серьёзные травмы и был доставлен в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии. Мальчику понадобилась медицинская помощь из-за закрытой черепно-мозговой травмы, раны в области затылка и брюшной полости, а также перелома предплечья.​

Водителю автобуса, который участвовал в происшествии, уже приходилось отвечать за нарушение ПДД в 2025 году.

Ранее мы сообщили о том, что подросток утонул на необорудованном пляже в Ленобласти.

Фото: Piter.TV