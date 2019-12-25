  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Подросток утонул на необорудованном пляже в Ленобласти
Сегодня, 8:24
69
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Подросток утонул на необорудованном пляже в Ленобласти

0 0

Мать погибшего сообщила, что ее сын плохо умел плавать.

В среду, 16 июля, около 16:00, группа подростков собралась отдохнуть на необорудованном пляже в деревне Нижняя Шальдиха, расположенном в Кировском районе Ленобласти. Среди отдыхающих был 17-летний студент местного политехнического техникума, проживающий в селе Путилово.​‍

По данным "Оперативного прикрытия", примерно в 19:00 молодой человек решил освежиться в прохладной воде канала. Однако, оказавшись в воде, он начал быстро терять силы и захлебываться.  Его друзья и находившиеся поблизости взрослые пытались спасти парня, но усилия оказались тщетными. Позже прибывшие спасатели обнаружили тело юноши в канале. ​‍

Мать погибшего сообщила, что ее сын плохо умел плавать.

Ранее мы сообщили о том, что шестилетний мальчик выпал из окна частного дома в Горелово.

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии