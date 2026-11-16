Петербуржцы и жители Ленобласти ночью пожаловались на сбой в работе интернета

К утру количество обращений пошло на спад.

На территории Санкт-Петербург и Ленинградской области в ночь на 16 ноября случился сбой в работе интернет-провайдера SkyNet. Соответствующее заявление сделали журналисты газеты "Петербургский дневник", которые сослались на данные от онлайн-сервиса Downdetector. Известно, что жалобы начали поступать от потребителей услуг после двух часов ночи, а к половине четвертого их число пошло на спад.

Местные клиенты компании рассказали о полном отсутствии домашнего интернета. В некоторых случаях открывались только официальный сайт провайдера и личный кабинет. Однако связаться со службой поддержки людям не удавалось. В комментариях также упоминали проблемы, которые фиксировались в Мурино.

Напомним, что вечером 15 ноября пользователи из разных регионов пожаловались на сбои в работе "Яндекса" и платформы "Дзен". По данным мониторинговых сервисов, такие обращения поступали в том числе из Санкт-Петербурга, Московской, Самарской и Свердловской областей.

Тысячи жалоб на сбои SkyNet в Петербурге дошли до Минцифры.

Фото: Piter.tv