Две девочки выпали из окон в Выборге и Тихвине и выжили

Пострадавшие помещены в реанимацию.

В Ленобласти две девочки выпали из окон и получили серьезные травмы. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

На улице Суворова в Выборге накануне вечером полуторагодовалый ребенок упал с высоты третьего этажа. Пострадавшую увезли в районную больницу с кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, закрытыми травмами груди и живота, закрытым переломом левой бедренной кости и поместили в реанимацию.

В пятом микрорайоне в Тихвине пятилетняя девочка выпала с восьмого этажа днем 22 июля. Предварительно, 31-летняя мать ушла на работу и убедилась, что ребенок спит. Там остался 29-летний уснувший сожитель. Малышка проснулась, и произошла трагедия. Ее госпитализировали в медицинское учреждение, где зафиксировали открытую черепно-мозговую травму и сочетанные травмы.

По обоим фактам проводится проверка.

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Фото: Piter.TV