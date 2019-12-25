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Две девочки выпали из окон в Выборге и Тихвине и выжили
Сегодня, 8:12
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Две девочки выпали из окон в Выборге и Тихвине и выжили

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Пострадавшие помещены в реанимацию.

В Ленобласти две девочки выпали из окон и получили серьезные травмы. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

На улице Суворова в Выборге накануне вечером полуторагодовалый ребенок упал с высоты третьего этажа. Пострадавшую увезли в районную больницу с кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, закрытыми травмами груди и живота, закрытым переломом левой бедренной кости и поместили в реанимацию. 

В пятом микрорайоне в Тихвине пятилетняя девочка выпала с восьмого этажа днем 22 июля. Предварительно, 31-летняя мать ушла на работу и убедилась, что ребенок спит. Там остался 29-летний уснувший сожитель. Малышка проснулась, и произошла трагедия. Ее госпитализировали в медицинское учреждение, где зафиксировали открытую черепно-мозговую травму и сочетанные травмы. 

По обоим фактам проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: ребенок-аутист вылез в открытую форточку на Кондратьевском проспекте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выборг, падение из окна, тихвин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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