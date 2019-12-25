В Тихвине произошел смертельный пожар

Спасатели вывели с верхних этажей шестерых человек, в том числе двоих детей.

В Тихвине произошел пожар, в котором погиб человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

По предварительным данным, возгорание возникло в квартире в 14-этажном доме на улице Ярослава Иванова. В комнате полыхала обстановка на площади 20 квадратных метров.

Спасатели вывели с верхних этажей шестерых человек, в том числе двоих детей, еще десять жильцов эвакуировали по лестнице. В результате смертельные травмы получил 63-летний мужчина. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Приозерске произошел пожар ночью 23 октября. На улице Ленина горел двухэтажный жилой дом. С использованием спасательных устройств из здания вывели троих человек.

Фото: Piter.TV