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Из горевшего дома в Приозерске эвакуировали трех человек
Сегодня, 8:56
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Из горевшего дома в Приозерске эвакуировали трех человек

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По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

В Приозерске произошел пожар ночью 23 октября. На улице Ленина горел двухэтажный жилой дом, рассказали в ГКУ "Леноблпожспас". 

Информация о происшествии поступила на пульт спасателей в 03:26. В трехкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 18 квадратных метров. С использованием спасательных устройств из здания вывели трех человек, среди которых был несовершеннолетний. Самостоятельно смогли эвакуироваться 15 жильцов. 

По предварительным данным, пострадавших в результате нет. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: в Парголово сгорели частный дом и сарай. К ликвидации огня привлекали 15 человек личного состава и три единицы техники.

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас" 

Теги: пожар, приозерск
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Пожар, Происшествия, Лента новостей,

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