Из горевшего дома в Приозерске эвакуировали трех человек

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

В Приозерске произошел пожар ночью 23 октября. На улице Ленина горел двухэтажный жилой дом, рассказали в ГКУ "Леноблпожспас".

Информация о происшествии поступила на пульт спасателей в 03:26. В трехкомнатной квартире полыхала обстановка на площади 18 квадратных метров. С использованием спасательных устройств из здания вывели трех человек, среди которых был несовершеннолетний. Самостоятельно смогли эвакуироваться 15 жильцов.

По предварительным данным, пострадавших в результате нет. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: в Парголово сгорели частный дом и сарай. К ликвидации огня привлекали 15 человек личного состава и три единицы техники.

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас"