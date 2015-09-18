На Садовой улице рецидивист ограбил соседа на 107 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ.

Полицейские Петербурга задержали мужчину, который ограбил своего соседа по коммунальной квартире. Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ, сообщили в МВД России.

К правоохранителям Адмиралтейского района 18 июля обратился 45-летний житель коммуналки на Садовой улице, заявивший о том, что во время конфликта знакомый избил его, а также разбил телефон. На следующий день злоумышленник под угрозой насилия заставил потерпевшего перевести ему 107 тыс. рублей.

По месту жительства поймали 44-летнего подозреваемого. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что рецидивист ограбил прохожего на Владимирском проспекте, угрожая ножом.

Главное фото: Piter.TV