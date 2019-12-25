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Рецидивист ограбил прохожего на Владимирском проспекте, угрожая ножом
Сегодня, 13:11
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Рецидивист ограбил прохожего на Владимирском проспекте, угрожая ножом

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Преступник похитил у 25-летнего потерпевшего рюкзак с личными вещами и мобильный телефон.

Росгвардейцы Центрального района задержали мужчину, который обокрал прохожего. Инцидент произошел рано утром 17 июля на Владимирском проспекте.

Сотрудники вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, получили информацию о грабеже. Преступник, угрожая ножом, похитил у 25-летнего потерпевшего рюкзак с личными вещами и мобильный телефон. 

Злоумышленником оказался 57-летний рецидивист, судимый за грабеж, хулиганство и изнасилование. Его доставили в 28-й отдел полиции. 

Ранее мы рассказывали о том, что молодой мужчина вынес 3,3 млн рублей из квартиры на Рижском проспекте. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: грабеж, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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