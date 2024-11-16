Двух медведей из Ленобласти увезли в заповедник Ирландии

До нового места жительства они доберутся транзитом через Москву и ОАЭ.

Под контролем Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора 1 августа из Выборгского района Ленинградской области в заповедник Ирландии Wild Ireland направили двух бурых медведей. Самцы в возрасте 8 и 10 лет находились на попечении регионального "Дома тигра", сообщили в ведомстве.

Животных поместили в специальные транспортировочные клетки, до нового места жительства они доберутся транзитом через Москву и ОАЭ. Отмечается, что Wild Ireland – место, где обитают спасенные особи, страдавшие ранее от жестокого обращения или плохого содержания. Одна из миссий заповедника – восстановить природную среду.

Ранее мы рассказывали о том, что за 2 года при участии Ленинградского зоопарка спасено более 30 животных, изъятых у уличных фотографов.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по СЗФО