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За 2 года при участии Ленинградского зоопарка спасено более 30 животных, изъятых у уличных фотографов
Сегодня, 16:55
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За 2 года при участии Ленинградского зоопарка спасено более 30 животных, изъятых у уличных фотографов

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Многие из них находились в плачевном состоянии.

Напротив Ленинградского зоопарка в Петербурге ежедневно стоят уличные фотографы, которые предлагают сделать кадры с животными за деньги. Сотрудники учреждения начали бить тревогу давно, но общественный резонанс проблема получила только в прошлом году. 

Примерно за 2 года спасли около 20 декоративных голубей, пять змей, четыре попугая, детеныша макаки‑резус и маленькую яванскую макаку. Многие из них находились в плачевном состоянии.

Несмотря на общественный резонанс, жалобы в полицию и изъятие животных, фотографы каждый раз находят новых "питомцев" и возвращаются к своей "работе". 

Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Горожан попросили не поощрять такой вид заработка. Чем больше людей узнает об этой незаконной деятельности, тем выше шанс ее прекращения. 

Ранее мы рассказывали о том, что в зоопарке выбрали имена для двух верблюдиц. 

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка 

Теги: ленинградский зоопарк, уличные фотографы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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