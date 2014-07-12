За 2 года при участии Ленинградского зоопарка спасено более 30 животных, изъятых у уличных фотографов

Многие из них находились в плачевном состоянии.

Напротив Ленинградского зоопарка в Петербурге ежедневно стоят уличные фотографы, которые предлагают сделать кадры с животными за деньги. Сотрудники учреждения начали бить тревогу давно, но общественный резонанс проблема получила только в прошлом году.

Примерно за 2 года спасли около 20 декоративных голубей, пять змей, четыре попугая, детеныша макаки‑резус и маленькую яванскую макаку. Многие из них находились в плачевном состоянии.

Несмотря на общественный резонанс, жалобы в полицию и изъятие животных, фотографы каждый раз находят новых "питомцев" и возвращаются к своей "работе". Пресс-служба Ленинградского зоопарка

Горожан попросили не поощрять такой вид заработка. Чем больше людей узнает об этой незаконной деятельности, тем выше шанс ее прекращения.

Ранее мы рассказывали о том, что в зоопарке выбрали имена для двух верблюдиц.

Фото: пресс-служба Ленинградского зоопарка