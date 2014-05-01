Мэр Монтевидео прибыл в Петербург для укрепления партнерских связей

Монтевидео является городом-партнером Северной столицы уже более четверти века.

Сегодня в Петербург с рабочим визитом прибыл мэр столицы Восточной Республики Уругвай, господин Марио Бергара. Главу уругвайской делегации сопровождает Посол Уругвая в России госпожа Росарио Портель.

Высоких гостей на Московском вокзале встретила заместитель председателя Комитета по внешним связям Петербурга Ольга Андросова, информирует пресс-служба ведомства.

Монтевидео является городом-партнером Северной столицы уже более четверти века. Соглашение об установлении побратимских отношений между городами было подписано в 1998 году.

Ранее мы сообщили о том, что делегация Петербурга укрепила связи с соотечественниками и анонсировала фотовыставку в Кейптауне.

Фото: Telegram / Циркуляр Грибоедова