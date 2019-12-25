Друг Усольцевых нашел на фото с места поисков семьи следы крови

Мужчина предположил, что на супругов и их дочь напал медведь.

На фотографиях с поисков семьи Усольцевых присутствуют странные улики. Об этом в беседе с aif.ru рассказал друг пропавших супругов Валентин Дегтерев.

По его словам, речь идет о фото, которые правоохранители опубликовали после поисков в октябре. Мужчина увеличил кадры, убрал помехи и поняла, что на земле видны пятна крови.

Отдельно там лежит бутылочка из зеленого стекла, вещи выпали, видимо. А Усольцев в Кутурчине такие бутылочки действительно покупал. Валентин Дегтерев

На той же фотографии его внимание привлек "некий человеческий образ" в расщелине. Друг семьи не исключил, что спасатели могли не заметить лежащего там человека. Он предположил, что недалеко могут оказаться кости членов семьи Усольцевых.

Дегтярев предположил, что на туристов напал медведь. Журналисты издания отметили, что на снимках действительно можно разглядеть красное пятно, но что это, определить невозможно.

Супруги Усольцевы таинственно исчезли, когда отправились на Кутурчинское Белогорье. Позже был обнаружен их автомобиль, где лежали деньги и личные вещи. Также на месте поисков нашли обломок палки для скандинавской ходьбы.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)