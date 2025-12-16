Спасатели рассказали о новых поисках Усольцевых в тайге

Супруги и их дочь загадочно исчезли прошлой осенью в окрестностях поселка Кутурчин.

В Красноярском крае состоялся очередной этап поисков бесследно исчезнувшей семьи Усольцевых. Он проходил с 17 по 21 июня, сообщили в пресс-службе КГКУ "Спасатель".

В поисковой операции задействовали сотрудников Зеленогорского поисково-спасательного отделения. Четыре специалиста на двух единицах техники проводили тщательное обследование около 51 квадратного километра горно-таежной местности. Несмотря на предпринятые меры следов пропавших супругов и их маленькой дочери найти не удалось.

Сергей и Ирина Усольцевы отправились в поход в сентябре 2025 года, но вскоре они перестали выходить на связь с родственниками. После этого начались масштабные поиски семьи, в которых задействовали десятки волонтеров, сотрудников полиции и добровольцев.

Ранее на месте поисков обнаружили обломок палки для скандинавской ходьбы. Однако сыны Ирины, Сергей заявил, что мать не взяла бы такой лишний груз с собой в поход. Также рассматривалась версия, что пропавшую семью Усольцевых могли захоронить в известняке.

Фото: MAX/КГКУ "Спасатель"