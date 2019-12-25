Рецидивиста приговорили к реальному сроку за нетрезвое вождение в Петербурге

В 2023 году он уже привлекался по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Прокуратура Выборгского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летнего рецидивиста, которому вменяют ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Об этом 18 сентября сообщили в надзорном ведомстве.

В январе сотрудники Госавтоинспекции остановили в 1-м Верхнем переулке автомобиль Volkswagen под управлением фигуранта. У него были выявлены признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. В 2023 году он уже привлекался по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в исправительной колонии строгого режима с лишением прав на 2 года.

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Фото: Piter.TV