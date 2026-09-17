Петербургский водитель превратил кузов пикапа в бассейн

В ходе розыскных мероприятий полицейские установили личность нарушителя.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Петербурге водителя пикапа DODGE RAM 1500, который обустроил бассейн прямо в кузове. Автомобиль передвигался без государственных регистрационных знаков, а пассажиры находились вне салона.

Видео с опасной поездкой было опубликовано в социальных сетях. В ходе розыскных мероприятий полицейские установили личность нарушителя. Его привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.2 и ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ. С мужчиной провели профилактическую беседу.

Госавтоинспекция напоминает: дорога – не место для экспериментов, а кузов автомобиля – не место перевозки пассажиров. Пресс-служба ГАИ

Ранее на Piter.TV: нетрезвого водителя Dodge будут судить в Петербурге.

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти