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Петербургский водитель превратил кузов пикапа в бассейн

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В ходе розыскных мероприятий полицейские установили личность нарушителя.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали в Петербурге водителя пикапа DODGE RAM 1500, который обустроил бассейн прямо в кузове. Автомобиль передвигался без государственных регистрационных знаков, а пассажиры находились вне салона. 

Видео с опасной поездкой было опубликовано в социальных сетях. В ходе розыскных мероприятий полицейские установили личность нарушителя. Его привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.2 и ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ. С мужчиной провели профилактическую беседу. 

Госавтоинспекция напоминает: дорога – не место для экспериментов, а кузов автомобиля – не место перевозки пассажиров. 

Пресс-служба ГАИ 

Ранее на Piter.TV: нетрезвого водителя Dodge будут судить в Петербурге. 

Видео: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: гаи, пдд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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