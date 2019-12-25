Появились новые детали о поисках пропавшей семьи Усольцевых

Пропавших супругов и их пятилетнюю дочь ищут в Красноярском крае почти год.

Поиски бесследно исчезнувшей семьи Усольцевых не прекращаются, ведь родственникам, если супруги не выжили, нужно передать тела. Деталями поисковой операции в Красноярском крае поделился с "Вечерней Москвой" координатор поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Олег Леонов.

По словам спасателя, он не знает примеров, когда бы людей находили живыми в тайге спустя год после пропажи. Найти останки нужно, чтобы у родных была юридическая определенность и они могли похоронить тела.

Леонов отметил, что если поиски затянуться на еще более долгий срок, то это не будет означать, что у специалистов сложилось особенное отношение к семье Усольцевых.

Ирина и Сергей Усольцевы пропали в конце сентября 2025 года, когда уехали в поход в Партизанский район Красноярского края. Установлено, что семья сделала три остановки. До сих пор о них ничего не известно.

Фото: КГКУ "Спасатель"