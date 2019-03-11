В Новосаратовке женщина выпала с высоты 22-го этажа

У погибшей остался 15-летний сын.

В Ленобласти произошла трагедия: с высоты 22-го этажа выпала женщина. На месте оперативные службы констатировали ее смерть, пишет 7 ноября tg-канал "Mash на Мойке".

Все случилось в Новосаратовке на улице Первых, в квартире погибшей обнаружили белый порошок и шприц. Отмечается, что у нее была депрессия после того, как супруга отправили в колонию за распространение наркотических веществ. В семье также есть 15-летний сын. По факту произошедшего полицейские начали проверку.

Фото: Piter.TV