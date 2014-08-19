Молодой монтажник сорвался с высоты 11-го этажа на Полюстровском

Причинами произошедшего являются недостаточный контроль условий работы и отсутствие необходимых средств индивидуальной защиты от падения с высоты.

Утром в Калининском районе на строительной площадке произошел трагический случай, повлекший гибель 18-летнего рабочего, занимавшегося монтажом. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на официальное заявление Северо-Западной межрегиональной Гострудинспекции.

Катастрофа случилась на Полюстровском проспекте. Согласно предварительной информации, молодой рабочий, выполняя ремонтные работы на фасаде здания, находился на высоте 11-го этажа. Потеря равновесия привела к падению мужчины, вызвавшему смертельные травмы.

По словам заместителя руководителя Северо-Западной межрегиональной Гострудинспекции Ольги Казанской, причинами произошедшего являются недостаточный контроль условий работы и отсутствие необходимых средств индивидуальной защиты от падения с высоты.

Фото: Piter.TV