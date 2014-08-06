В Новосаратовке построят театр и зоны отдыха для жителей района

Под Петербургом создадут культурный центр с театром и общественными площадками.

В Ленинградской области в поселке Новосаратовка появится новый культурный центр с театром и современными общественными пространствами. Об этом сообщили в строительном блоке правительства региона.

По утвержденной градостроительным советом концепции, проект предусматривает создание многофункциональной территории, включающей театр, прогулочные зоны, площадки для отдыха и культурных мероприятий. В соседних Осельках планируется возведение малоэтажного жилого квартала с детским садом и спортивным комплексом.

Председатель комитета по градостроительной политике Ленобласти Игорь Кулаков отметил, что эти проекты станут ориентирами для развития Всеволожского района. По его словам, приоритет будет отдан не масштабности застройки, а качеству городской среды и комфортной инфраструктуре для жителей.

Фото: Строительный блок Ленобласти