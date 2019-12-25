В Невском районе построили новую поликлинику для взрослых и детей

Общая площадь четырёхэтажного здания составляет 8,3 тысячи квадратных метров.

В Невском районе Петербурга завершилось строительство новой поликлиники, которая сможет принимать до 420 пациентов в день. Здание появилось на Дальневосточном проспекте, рядом с жилым комплексом Pulse Premier, и станет важной частью социальной инфраструктуры района, отметил портал "Строительный Петербург".

Общая площадь четырёхэтажного здания составляет 8,3 тысячи квадратных метров. В нём разместились два отделения — взрослое и детское, каждое со своим входом. Для родителей предусмотрено помещение для хранения колясок и санок.

В новой поликлинике будут работать специалисты разных направлений — от терапевтов и педиатров до невролога, хирурга и офтальмолога. Также здесь откроются кабинеты лучевой диагностики, физиотерапии и дневной стационар.

Поликлиника построена девелопером Setl Group по соглашению с городом. Ранее компания возвела в этом же квартале школу на 1550 учеников и детский сад на 190 мест, а сейчас ведёт строительство ещё двух садиков для 460 малышей.

Фото: портал "Строительный Петербург"