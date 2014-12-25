В Новосаратовке загорелся ангар на площади 450 квадратных метров

Огонь локализовали, сведений о пострадавших нет.

Во Всеволожском районе Ленобласти 20 февраля произошел пожар. В деревне Новосаратовка на Покровской улице загорелись ангар 20 на 20 метров и две бытовки размером 2 на 6 метров каждая, сообщили в МЧС России.

Общая площадь возгорания – 448 квадратных метров. Огонь локализовали, сведений о пострадавших нет.

МЧС России напоминает: строго соблюдайте правила пожарной безопасности на производственных и складских территориях. Пресс-служба МЧС

Фото: пресс-служба МЧС России