В Новосаратовке загорелся ангар на площади 450 квадратных метров

Во Всеволожском районе Ленобласти 20 февраля произошел пожар. В деревне Новосаратовка на Покровской улице загорелись ангар 20 на 20 метров и две бытовки размером 2 на 6 метров каждая, сообщили в МЧС России.
Общая площадь возгорания – 448 квадратных метров. Огонь локализовали, сведений о пострадавших нет.
МЧС России напоминает: строго соблюдайте правила пожарной безопасности на производственных и складских территориях.
Пресс-служба МЧС
Фото: пресс-служба МЧС России
