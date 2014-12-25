  1. Главная
В Новосаратовке загорелся ангар на площади 450 квадратных метров
Сегодня, 16:57
Огонь локализовали, сведений о пострадавших нет.

Во Всеволожском районе Ленобласти 20 февраля произошел пожар. В деревне Новосаратовка на Покровской улице загорелись ангар 20 на 20 метров и две бытовки размером 2 на 6 метров каждая, сообщили в МЧС России. 

Общая площадь возгорания – 448 квадратных метров. Огонь локализовали, сведений о пострадавших нет. 

МЧС России напоминает: строго соблюдайте правила пожарной безопасности на производственных и складских территориях.

Пресс-служба МЧС 

Ранее мы рассказывали о том, что во время пожара в Мартышкино пострадал мужчина. 

Фото: пресс-служба МЧС России 

