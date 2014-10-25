Во время пожара в Мартышкино пострадал мужчина

Ликвидировали огонь к 01:28 19 февраля.

В Петродворцовом районе Петербурга накануне вечером произошел пожар. Об этом рассказали в МЧС России.

Сообщение о возгорании на улице Дюма, 156, в Мартышкино поступило спасателям 18 февраля в 23:27. В одноэтажном частном доме размером 9 на 10 метров полыхало на всей площади. Ликвидировали огонь к 01:28 19 февраля.

В результате пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу. Тушили пожар 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: на Уральской улице загорелось одноэтажное здание.

Фото: Piter.TV