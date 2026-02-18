Видео: на Уральской загорелось одноэтажное здание

Огонь потушили только к 07:46.

На Васильевском острове ночью 18 февраля произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: Уральская улица, 8, поступило на пульт спасателей в 03:06. В одноэтажном здании размером 20 на 45 метров полыхало на площади 300 квадратных метров. Огонь потушили только к 07:46.

Сведений о пострадавших нет, к ликвидации пожара привлекали 20 человек личного состава и четыре единицы техники. По факту происшествия организована проверка.

Видео, фото: Telegram / Дорожный инспектор