Сегодня, 8:11
Видео: на Уральской загорелось одноэтажное здание

Огонь потушили только к 07:46.

На Васильевском острове ночью 18 февраля произошел пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании по адресу: Уральская улица, 8, поступило на пульт спасателей в 03:06. В одноэтажном здании размером 20 на 45 метров полыхало на площади 300 квадратных метров. Огонь потушили только к 07:46. 

Сведений о пострадавших нет, к ликвидации пожара привлекали 20 человек личного состава и четыре единицы техники. По факту происшествия организована проверка. 

Ранее на Piter.TV: во Всеволожском районе загорелся промышленный ангар. 

Видео, фото: Telegram / Дорожный инспектор 

Теги: пожар, уральская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

