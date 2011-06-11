Во Всеволожском районе загорелся промышленный ангар

Внутри находились четыре грузовых автомобиля.

Во Всеволожском районе Ленобласти загорелся промышленный ангар. В одноэтажном здании полыхала внутренняя обстановка. Площадь пожара составила 3 квадратных метра, рассказали в МЧС России.

Внутри находились четыре грузовых автомобиля. К ликвидации огня привлекались подразделения 93-й, 96-й и 104-й частей. К счастью, никто не погиб и не пострадал. Все причины случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV