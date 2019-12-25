При пожаре в доме на Петергофском шоссе пострадала женщина

К ликвидации огня привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.

В Красносельском районе 15 февраля произошел пожар, в котором пострадал человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании по адресу: Петергофское шоссе, 11/21, поступило спасателям накануне в 22:41. На лестничной площадке в жилом доме полыхало на площади 8 квадратных метров. В 23:04 огонь потушили.

В результате травмы получила женщина, ее госпитализировали в больницу. К ликвидации пожара привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: Piter.TV