При пожаре в доме на Петергофском шоссе пострадала женщина
Сегодня, 8:12
К ликвидации огня привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники.

В Красносельском районе 15 февраля произошел пожар, в котором пострадал человек. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о возгорании по адресу: Петергофское шоссе, 11/21, поступило спасателям накануне в 22:41. На лестничной площадке в жилом доме полыхало на площади 8 квадратных метров. В 23:04 огонь потушили. 

В результате травмы получила женщина, ее госпитализировали в больницу. К ликвидации пожара привлекали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: возбуждено уголовное дело после гибели матери и двоих детей при пожаре под Петербургом. 

Фото: Piter.TV 

