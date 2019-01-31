Возбуждено уголовное дело после гибели матери и двоих детей при пожаре под Петербургом

Тела обнаружены при разборе завалов.

Сигнал о возгорании на Центральной улице поступил спасателям 15 февраля в 03:50. Одноэтажный дом размером 12×15 метров горел по всей площади. Пожар удалось ликвидировать только спустя три часа — к тушению привлекались 22 человека личного состава и пять единиц спецтехники.

При разборе конструкций пожарные обнаружили тела троих погибших. По предварительным данным МЧС, жертвами огня стали мать и двое ее детей. Курортный межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Следователи проводят осмотр места происшествия, назначают судебные экспертизы (в том числе пожаро-техническую) и опрашивают очевидцев. Причина возгорания пока не установлена. Расследование продолжается.

Фото: Piter.TV