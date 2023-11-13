Вышел первый трейлер "Невского" — мультсериала про отечественных супергероев

Премьера шоу запланирована на февраль 2024 года.

Агентство Global Influencers выпустило в социальных сетях первый трейлер отечественного аниме-сериала о супергероях "Невский". Сюжет будет происходить во вселенной "Тридевять Земель". По сюжету проекта супергерою Невскому из Санкт-Петербурга и его молодой команде предстоит спасти Землю от кровожадного завоевателя миров по имени Мор. Официальная премьера шоу намечена на февраль следующего года.

Netflix показал первый тизер шоу Dead Boy Detectives по комиксам Нила Геймана.

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