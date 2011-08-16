Netflix показал первый тизер шоу Dead Boy Detectives по комиксам Нила Геймана

Американский стриминговый сервис Netflix представил первый тизер сериала Dead Boy Detectives, сюжет которого основан на одноимённом комиксе DC за авторством Нила Геймана. Шоураннерами проекта стали Стив Йоки ("Бортпроводница") и Бет Шварц ("Стрела"). Изначально проект разрабатывал стриминг-сервис Max, но затем руководство Warner Bros. продало сериал другому онлайн-ресурсу. Эта ситуация связана с тем, чт шоу не вписалось в планы студии на обновлённую вселенную DC Джеймса Ганна. История расскажет о двух мертвых подростках по имени Эдвин Пэйн (Джордж Рексстрю) и Чарльз Роуленд (Джейден Реври). Мальчики после своей смерти стали призраками и теперь занимаются расследованием сверхъественных дел с поддержкой ясновидящей Кристал Пэлас (Кассиус Нельсон). Cобытия в Dead Boy Detectives развиваются в одной вселенной с шоу "Песочный человек" (The Sandman). Официальная дата релиза Dead Boy Detectives пока не называется. Предположительно, премьера состоится в 2024 году.
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Фото и видео: YouTube / Netflix
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