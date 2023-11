Ubisoft показала нового агента Rainbow Six Siege

Герой появится в номо сезоне игры.

Компания Ubisoft официально представила в социальных сетях трейлер нового агента Тубарао из компьютерной игры Rainbow Six Siege. Ролик демонстрирует способности бразильского специалиста, одной из способностью которого заморозка противников на месте. Известно, что персонаж появится в последнем, восьмом сезоне текущего года. Проект получит название "Deep Freeze". В презентационном ролике создатели продемонстрировали, как Тубарао проникает на секретную базу Деймоса, чтобы попытаться спасти группу заложников, работая при этом с Громовержцем. Полный анонс сезона запланирован на 12 ноября. В нем пользователи подробнее узнают о всех деталях грядущего сезона. Проект Tom Clancy"s Rainbow Six Siege в настоящее время доступен для персонального компьютера, консолей PS4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Фото и видео: YouTube / Ubisoft