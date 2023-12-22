Состоялся анонс S.T.A.L.K.E.R. 2 с украинской озвучкой и русскими субтитрами

Игра выйдет в свет 5 сентября.

Компания GSC Game World опубликовала в социальных сетях свежий трейлер и новые скриншоты компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. В видеопрезентации пользователям ясно дают понять, что Зона отчуждения — не райское место для прогулок, а загадочная и опасная территория. В кадрах разработчики также показали одного из персонажей шутера и пейзажи с видом на районы Чернобыль и Припять. Авторы обошлись без переноса даты выхода проекта — она все также назначена на 5 сентября этого года для персональных компьютеров и консолей Xbox Series. Ответственным за релиз будет бывший директор ID@Xbox. Зрителям напомнили о возможности оформить предварительный заказ продукта. Так как серия S.T.A.L.K.E.R. долгое время оставалась эксклюзивом для ПК, ранее в этом году представители GSC Game World познакомили игроков с классической трилогией и консольных игроков.

Вышел трейлер третьего сезона сериала "Мэр Кингстауна".

Фото и видео: YouTube / GSC Game World