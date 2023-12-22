Жан-Клод Ван Дамм борется с мафией в трейлере триллера Darkness of Man

Релиз триллера запланирован на 21 мая.

Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм появился в трейлере нового триллера Darkness of Man ("Человеческая тьма"). Официальная премьера триллера намечена на западных стриминговых ресурсах на 21 мая. Известно, что 63-летний герой воплотил на экране образ специального агента, защищающего сына своего информатора. Персонажу предстоит противостоять представителям мафиозной группировки. Партнерами Ван Дамма по проекту стали Кристанна Локен, Спенсер Бреслин и Шеннен Доэрти. В настоящее время неизвестно, стоит ли ожидать премьеру картины в России.

Лили Рейб и Финн Уиттрок воссоединились в трейлере "Совы в центре города".

Фото и видео: YouTube / IGN