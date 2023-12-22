Лили Рейб и Финн Уиттрок воссоединились в трейлере "Совы в центре города"

Фильм выйдет в свет 23 апреля.

Звезды телевизионного сериала "Американская история ужасов" Лили Рейб и Финн Уиттрок появились в трейлере нового фильма "Сова в центре города", который опубликовали представители YouTube-канала Sony Pictures Entertainment. В ролике рассказывают историю о молодой учительнице Джулии Рабиа, которая переезжает в небольшой город в штате Северная Дакота. Женщине предстоит провести учебный семестр, преподавая воспитанникам местной старшей школы. Вскоре педагог выясняет, что ее новое место хранит в себе множество сюрпризов. В результате поездка, которая должна была стать побегом из родного дома, становится путешествием по его обретению. В актерском составе также заявлены Ванесса Хадженс ("Классный мюзикл"), Генри Голдинг ("Безумно богатые азиаты") и Эд Харрис ("Мир Дикого Запада"), Джек Дилан Грейзер и Огаст Бланко Розенштейн. Режиссерами ленты выступили Рейб и Хэмиш Линклейтер. Картина выйдет на экраны 23 апреля. Проект описывается создателями как "мрачное драмеди". Лента поставлена по мотивам романа Чака Клостермана.

Авторы Genshin Impact выпустили ещё один трейлер Honkai Star Rail с Ахерон.

Фото и видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment