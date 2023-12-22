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На улице Шевченко из горящей квартиры эвакуировали пять человек
Сегодня, 12:13
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На улице Шевченко из горящей квартиры эвакуировали пять человек

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Тушить здание прибыли 15 пожарных и три спецмашины. Огнеборцы ликвидировали возгорание в 11:43.

В Василеостровском районе сегодня, 27 апреля, произошел пожар. На улице Шевченко в доме № 24 горела однокомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:52. В это время в комнате пламя охватило пять квадратных метров. 

Тушить дом прибыли 15 пожарных и три спецмашины. Огнеборцы ликвидировали возгорание в 11:43. Из опасной зоны эвакуировали пять человек. 

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются, проводится проверка. 

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Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в квартиру, пожарные, улица шевченко
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Картина дня,

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