На улице Шевченко из горящей квартиры эвакуировали пять человек

В Василеостровском районе сегодня, 27 апреля, произошел пожар. На улице Шевченко в доме № 24 горела однокомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:52. В это время в комнате пламя охватило пять квадратных метров.
Тушить дом прибыли 15 пожарных и три спецмашины. Огнеборцы ликвидировали возгорание в 11:43. Из опасной зоны эвакуировали пять человек.
В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются, проводится проверка.
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Фото: Piter.tv
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