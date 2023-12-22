В Петербурге таксист запомнил пароль от телефона пассажира и похитил у него деньги

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

Таксист запомнил пароль от телефона пассажира и похитил деньги. За это он предстанет перед судом. Об этом сообщила прокуратура Кронштадтского района.

По версии следствия, 12 февраля 2024 года потерпевший вызвал такси и попросил водителя повозить его по городу. Мужчина сидел на переднем сидении и подключил телефон к автомагнитоле, чтобы слушать любимую музыку с телефона в автомобиле. В это время 28-летний обвиняемый запомнил пароль телефона, когда пассажир разблокировал гаджет. В какой-то момент потерпевший, оставив телефон в салоне, вышел за кофе. Когда таксист обнаружил, что мужчина оставил гаджет, он через мобильное приложение банка перевел себе 18 тысяч рублей.

Позднее пассажир попросил водителя довезти его до банка. Мужчина договорился с таксистом, что он подождет его, пока он сходит до банкомата, а в залог оставил 5 тысяч рублей, но когда он вернулся, таксиста уже не было на месте.

Материальный ущерб возмещен потерпевшему в полном объеме. Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.tv