Петербуржец подстроил нападение на девушку, чтобы впечатлить ее

Теперь он и его друг стали фигурантами уголовных дел.

Молодой человек подстроил нападение на петербурженку, чтобы впечатлить ее. Подробности инцидента рассказали в прокуратуре Невского района.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 25-летнего уроженца Кировской области и 35-летнего петербуржца. В зависимости от роли они обвиняются по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), чч. 3,4 и 5 ст. 33, ч. 1 ст. 119 УК РФ (организация, подстрекательство и пособничество в совершении угрозы убийством).

По версии следствия, 25-летний обвиняемый, желая улучшить отношения с девушкой и выглядеть героем в её глазах, решил спасти ее от "нападения преступника", роль которого попросил сыграть друга. По сценарию, во время прогулки приятель должен был напасть на девушку, приставив к горлу нож, а влюбленный храбро заступиться за спутницу.

Так, 16 февраля 2024 года во время вечерней прогулки 35-летний обвиняемый подбежал к потерпевшей со спины и, угрожая ножом, потребовал передать денежные средства. Влюбленный предложил нападающему свои деньги, после чего на глазах девушки выбил из его рук нож и повалил на землю. "Преступник" позднее скрылся с места происшествия.

Девушка в итоге не оценила поступок парня, посчитала его необдуманным, восприняла инцидент всерьез, сильно испугалась за свою жизнь и после написала заявление в правоохранительные органы.

Уголовное дело направлено Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранним утром 26 апреля мужчина выстрелил в полицейского в центре Петербурга.

Фото: Piter.tv