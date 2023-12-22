Дмитрий Песков оценил санкционное давление ЕС на РФ.

Продолжаются попытки выдавить Москву с глобальных энергетических рынков, но российское руководство будет искать пути преодоления незаконных ограничений и недобросовестной конкуренции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 27 апреля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле отметили, что власти ищут способы справиться с такими незаконными препонами со стороны недружественных государств.

Переход на более дорогие рынки, прежде всего, конечно, это выгодно для США, для ряда других стран. Для конечных потребителей, прежде всего промышленных секторов Европы, это будет означать более дорогой газ. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что Европейский союз в рамках 14-го пакета дополнительного санкционного давления против РФ может ввести запрет в отношении российских СПГ-проектов, а также остановить реэскпорт российского СПГ в третьи страны через европейские морские порты.

Песков: подготовка визита Путина в Китай находится в завершающей стадии.

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