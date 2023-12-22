Песков: подготовка визита Путина в Китай находится в завершающей стадии

По его словам, на повестке дня будет много вопросов, которые представляют взаимный интерес.

Подготовка визита президента РФ Владимира Путина в Китай находится в завершающей стадии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, на повестке дня будет много вопросов, которые представляют взаимный интерес. Песков подчеркнул, что основной акцент будет на дальнейшее развитие многопрофильного двустороннего сотрудничества. Также в Кремле заявили, что назовут точные сроки поездки Путина в Китай, когда стороны согласуют все формальности.

Любые контакты в наше время глав России и Китая – это события, которые приковывают к себе внимание всего мира. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что СВО завершится успехом для России.

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