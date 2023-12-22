Песков: СВО завершится успехом для России

В Кремле отметили, что России и Европе придется договариваться, как жить дальше.

Спецоперация завершится успехом для России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле отметили, что России и Европе придется договариваться, как жить дальше и выстраивать отношения. Он подчеркнул, что Москва никому в Европе не представляет угрозы, однако сейчас предстоит договариваться о новых модальностях отношений.

Отношения как раньше построить уже не получится, и никто этого не захочет, в первую очередь мы. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Путин заявил, что рост ВВП России продолжает показывать хорошие темпы.

Видео: Telegram / СМОТРИ