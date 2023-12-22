Путин: рост ВВП России продолжает показывать хорошие темпы

Глава государства напомнил, что по итогам 2023 года ВВП России прибавил 3,6%.

Рост ВВП России продолжает показывать хорошие темпы. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на съезде Союза промышленников и предпринимателей.

Глава государства напомнил, что по итогам 2023 года ВВП России прибавил 3,6%. По его словам, статистика первых месяцев текущего года показывает хорошие темпы, а в феврале рост составил 7,7%. Путин добавил ,что позитивные тенденции в экономике укрепляются, несмотря на беспрецедентные вызовы.

Ранее Путин заявил, что сил и средств для борьбы с паводками в регионах достаточно.

Видео: kremlin.ru