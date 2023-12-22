Путин: сил и средств для борьбы с паводками в регионах достаточно

По словам главы государства, работа в регионах по борьбе с паводками отслеживается в поступающих докладах.

Сил и средств для борьбы с паводками в регионах достаточно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков.

По словам главы государства, работа в регионах по борьбе с паводками отслеживается в поступающих докладах. Он подчеркнул, что спасатели совместно с коллегами на местах происшествий действуют профессионально и слаженно. Также президент отметил работу волонтеров и добровольцев.

Ранее Путин заявил, что терроризм остается одной из самых серьезных угроз ХХI века.

Видео: kremlin.ru