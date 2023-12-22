Путин: сил и средств для борьбы с паводками в регионах достаточно

Сил и средств для борьбы с паводками в регионах достаточно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков.
По словам главы государства, работа в регионах по борьбе с паводками отслеживается в поступающих докладах. Он подчеркнул, что спасатели совместно с коллегами на местах происшествий действуют профессионально и слаженно. Также президент отметил работу волонтеров и добровольцев.
Ранее Путин заявил, что терроризм остается одной из самых серьезных угроз ХХI века.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все