Путин: терроризм остается одной из самых серьезных угроз ХХI века

Глава государства отметил, что целью терактов является подрыв конституционных основ и дестабилизация суверенных государств.

Терроризм остается одной из самых серьезных угроз ХХI века. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам 12-й Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Глава государства отметил, что целью терактов является подрыв конституционных основ и дестабилизация суверенных государств. По его словам, за этими действиями стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран. Путин напомнил о теракте в "Крокус Сити Холле", который произошел 22 марта.

Спецслужбы и правоохранительные органы продолжают изучать все детали этого подлого преступления, выявляют его участников, включая заказчиков, спонсоров, организаторов. Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия. Владимир Путин, президент РФ

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Видео: kremlin.ru