Путин оценил вклад Гейдара Алиева в строительство БАМа

По его словам, бывший лидер Азербайджана был одним из организаторов грандиозного проекта важного для всего СССР.

Президент РФ Владимир Путин оценил вклад бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева в строительство Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом он заявил на встрече с его сыном, нынешним азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

По словам Путина, Гейдар Алиев был одним из организаторов грандиозного проекта важного для всего СССР. Российский лидер подчеркнул, что Россия продолжает развитие БАМ.

Ранее Путин рассказал, во что надо конвертировать рост экономического потенциала.

Видео: kremlin.ru