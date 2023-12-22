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Путин рассказал, во что надо конвертировать рост экономического потенциала

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Президент отметил, что там, где труд достойно оплачивается, и будут работать профессиональные кадры.

Президетн РФ  Владимир Путин рассказал, во что надо конвертировать рост экономического потенциала. Об этом он заявил на съезде Федерации независимых профсоюзов.

По словам главы государства, рост экономического потенциала необходимо конвертировать в рост зарплат россиян. Президент отметил, что там, где труд достойно оплачивается, и будут работать профессиональные кадры.

Такие факторы, как уровень подготовки специалистов, образование, здравоохранение, стали реальными факторами эффективности производства.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что экономике в ближайшие годы будет не хватать кадров.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, экономика россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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