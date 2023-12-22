Президетн РФ Владимир Путин рассказал, во что надо конвертировать рост экономического потенциала. Об этом он заявил на съезде Федерации независимых профсоюзов.
По словам главы государства, рост экономического потенциала необходимо конвертировать в рост зарплат россиян. Президент отметил, что там, где труд достойно оплачивается, и будут работать профессиональные кадры.
Такие факторы, как уровень подготовки специалистов, образование, здравоохранение, стали реальными факторами эффективности производства.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин заявил, что экономике в ближайшие годы будет не хватать кадров.
Видео: kremlin.ru
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