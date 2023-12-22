Путин: экономике в ближайшие годы будет не хватать кадров

Президент подчеркнул, что с этим придется жить в ближайшие годы.

Экономике России в ближайшие годы будет не хватать кадров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов.

По словам главы государства, с учетом демографических вызовов экономика будет испытывать высокую потребность и дефицит кадров. Он подчеркнул, что с этим придется жить в ближайшие годы.

И в этих условиях критически важно повысить производительность труда, модернизировать промышленность. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Песков сообщил, что контакты Путина и Макрона пока не планируются.

Видео: kremlin.ru