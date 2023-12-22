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Путин: экономике в ближайшие годы будет не хватать кадров

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Президент подчеркнул, что с этим придется жить в ближайшие годы.

Экономике России в ближайшие годы будет не хватать кадров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов.

По словам главы государства, с учетом демографических вызовов экономика будет испытывать высокую потребность и дефицит кадров. Он подчеркнул, что с этим придется жить в ближайшие годы.

И в этих условиях критически важно повысить производительность труда, модернизировать промышленность.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Песков сообщил, что контакты Путина и Макрона пока не планируются.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, экономика россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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