Путин: экономике в ближайшие годы будет не хватать кадров

Экономике России в ближайшие годы будет не хватать кадров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов.
По словам главы государства, с учетом демографических вызовов экономика будет испытывать высокую потребность и дефицит кадров. Он подчеркнул, что с этим придется жить в ближайшие годы.
И в этих условиях критически важно повысить производительность труда, модернизировать промышленность.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Песков сообщил, что контакты Путина и Макрона пока не планируются.
Видео: kremlin.ru
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