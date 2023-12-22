В Кремле оценили возможность общения президентов России и Франции.

Контакты между российским и французским президентами Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном сейчас не планируются, однако в Кремле открыты к диалогу с Парижем. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 4 апреля сделал официальный представитель администрации Дмитрий Песков. Таким образом чиновник прокомментировал вопрос о том, ожидают ли в Москве контактов на высшем уровне после проведенного телефонного разговора министров обороны России и Франции.

ПУ него идет активный международный диалог с теми, кто проявляет заинтересованность. И Путин всегда открыт для диалога в интересах решения сложных - иногда самых сложных - мировых и региональных проблем. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал отношение МОК к турнирам в России узурпацией права на спорт.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ