По его словам, нежелание МОК отмежеваться от политики наносит ущерб олимпийскому движению.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отношение Международного олимпийского комитета (МОК) к турнирам в России узурпацией права на спорт. Об этом он рассказал журналистам.

В Кремле прокомментировали слова главы МОК Томаса Баха, который заявил в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом о просьбе организации к украинцам следить за высказываниями российских спортсменов или спортивных чиновников в поддержку властей РФ в интернете, а также о нежелательном участии зарубежных спортсменов в Играх дружбы. По словам Пескова, нежелание МОК отмежеваться от политики наносит ущерб олимпийскому движению.

Мы не можем согласиться, конечно, с отношением господина Баха к планам России проведения крупных международных спортивных мероприятий, это такая узурпация права на спорт, на дух спорта, она неприемлема ни для кого. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что киевский режим продолжает свою террористическую активность.

Видео: Telegram / СМОТРИ