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Песков: киевский режим продолжает свою террористическую активность

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В Кремле прокомментировали атаку беспилотниками НПЗ в Нижнекамске.

Киевский режим продолжает свою террористическую активность. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле прокомментировали атаку беспилотниками нефтеперерабатывающего завода в Нижнекамске. По словам Пескова, российские военные работают, чтобы исключить возможность для нанесения ударов по объектам на территории РФ.

Ранее Песков заявил, что обвинения в причастности России к "гаванскому синдрому" являются беспочвенными.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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