Киевский режим продолжает свою террористическую активность. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали атаку беспилотниками нефтеперерабатывающего завода в Нижнекамске. По словам Пескова, российские военные работают, чтобы исключить возможность для нанесения ударов по объектам на территории РФ.
Ранее Песков заявил, что обвинения в причастности России к "гаванскому синдрому" являются беспочвенными.
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