По его словам, тема "гаванского синдрома" уже много лет муссируется в прессе.

Обвинения в причастности России к "гаванскому синдрому" являются беспочвенными. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, тема "гаванского синдрома" уже много лет муссируется в прессе. Он подчеркнул, что чаще всего она была связана с обвинениями российской стороны в этом. Отметим, что речь идет проявлениях тошноты и головных болей, которые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016-м и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году.

Но ни разу никто хоть сколько-нибудь убедительных подтверждений этим голословным обвинениям нигде не публиковал и не высказывал. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Кремль изучит ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского в мае.

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