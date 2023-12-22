Песков: Кремль изучит ситуацию с истечением срока полномочий Зеленского в мае

В Кремле напомнили, что в мае истекут полномочия нынешнего украинского лидера.

Кремль изучит ситуацию с истечением срока полномочий президента Украины Владимира Зеленского в мае. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле напомнили, что в мае истекут полномочия нынешнего украинского лидера. Песков отметил, что к этому времени будет проанализирована ситуация с тем, чтобы заявить о своей позиции в этом вопросе. Напомним, выборы президента Украины, которые должны были состояться 31 марта 2024 года, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее Песков заявил, что поездка Путина к "Крокусу" мешала бы штабной работе.

Видео: Telegram / СМОТРИ