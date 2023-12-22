Песков: поездка Путина к "Крокусу" мешала бы штабной работе

В Кремле объяснили, почему глава государства не приехал к месту теракта.

Поездка президента РФ Владимира Путина к "Крокус Сити Холлу" мешала бы штабной работе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле объяснили, почему глава государства не приехал к месту теракта. Песков отметил, что с самого начала властями Подмосковья и страны принимались все меры для обеспечения спасения людей и оказания им медицинской помощи.

Конечно же, в эти дни осуществление каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно, потому что это просто препятствовало бы штабной работе, которая была организована на месте. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее мы сообщали, что российские артисты записали альбом для помощи пострадавшим при теракте в "Крокусе".

Видео: Telegram / СМОТРИ