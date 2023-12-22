Песков: поездка Путина к "Крокусу" мешала бы штабной работе

Поездка президента РФ Владимира Путина к "Крокус Сити Холлу" мешала бы штабной работе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле объяснили, почему глава государства не приехал к месту теракта. Песков отметил, что с самого начала властями Подмосковья и страны принимались все меры для обеспечения спасения людей и оказания им медицинской помощи.
Конечно же, в эти дни осуществление каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно, потому что это просто препятствовало бы штабной работе, которая была организована на месте.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее мы сообщали, что российские артисты записали альбом для помощи пострадавшим при теракте в "Крокусе".
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