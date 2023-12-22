  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:08
70
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков: поездка Путина к "Крокусу" мешала бы штабной работе

0 0

В Кремле объяснили, почему глава государства не приехал к месту теракта.

Поездка президента РФ Владимира Путина к "Крокус Сити Холлу" мешала бы штабной работе. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В Кремле объяснили, почему глава государства не приехал к месту теракта. Песков отметил, что с самого начала властями Подмосковья и страны принимались все меры для обеспечения спасения людей и оказания им медицинской помощи.

Конечно же, в эти дни осуществление каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно, потому что это просто препятствовало бы штабной работе, которая была организована на месте.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее мы сообщали, что российские артисты записали альбом для помощи пострадавшим при теракте в "Крокусе".

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, дмитрий песков, крокус сити холл, президент россии, пресс-секретарь президента россии, теракт
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии